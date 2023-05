Feuerwehreinsatz in Wernau Ein Arbeiter durch Explosion in Wohnhaus verletzt

Kurz vor Mittag kam es am Donnerstag in Wernau (Kreis Esslingen) zu einer Verpuffung oder Explosion in einem Haus, das für den Abriss vorbereitet wurde. Eine Person wurde verletzt. Der Bereich um das Gebäude in der Adlerstraße wurde gesperrt, weil Einsturzgefahr besteht.