Irrfahrt nach Stuttgart: „Fühlten uns wie ausgesetzt“ – Arverio lässt Fahrgäste nachts stranden
1
Arverio hieß früher Go Ahead und ist ein Mitbewerber der Deutschen Bahn (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Schienenersatzverkehr hoffnungslos überfüllt und dann auch verspätet: Dutzende Fahrgäste haben die Nacht zum Montag in einer Bahnhofshalle in Heilbronn verbracht.

Um Mitternacht an einem fremden Bahnhof – und alle Anschlusszüge weg. Dutzende Fahrgäste haben die Nacht zum Montag auf der Frankenbahn zwischen Würzburg und Stuttgart in einer zugigen Bahnhofshalle verbringen müssen. „Wir haben uns wie ausgesetzt gefühlt“, sagte Johannes Waller. Unter anderem hätten sich Familien mit Kleinkindern, Senioren und alleinreisende Jugendliche unter den Fahrgästen befunden, berichtete der 26-jährige Student aus Ludwigsburg.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.