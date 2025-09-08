Irrfahrt nach Stuttgart: „Fühlten uns wie ausgesetzt“ – Arverio lässt Fahrgäste nachts stranden

„Fühlten uns wie ausgesetzt“ – Arverio lässt Fahrgäste nachts stranden

1 Arverio hieß früher Go Ahead und ist ein Mitbewerber der Deutschen Bahn (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Schienenersatzverkehr hoffnungslos überfüllt und dann auch verspätet: Dutzende Fahrgäste haben die Nacht zum Montag in einer Bahnhofshalle in Heilbronn verbracht.











Um Mitternacht an einem fremden Bahnhof – und alle Anschlusszüge weg. Dutzende Fahrgäste haben die Nacht zum Montag auf der Frankenbahn zwischen Würzburg und Stuttgart in einer zugigen Bahnhofshalle verbringen müssen. „Wir haben uns wie ausgesetzt gefühlt“, sagte Johannes Waller. Unter anderem hätten sich Familien mit Kleinkindern, Senioren und alleinreisende Jugendliche unter den Fahrgästen befunden, berichtete der 26-jährige Student aus Ludwigsburg.