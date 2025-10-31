Irrfahrt bis Böblingen: Frau stiehlt Oldtimer und rast auf drei Reifen über die A81

1 Die Polizei fahndete mit mehreren Fahrzeugen nach der 26-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine 26-Jährige stiehlt in Herrenberg einen Oldtimer. Auf ihrer wilden Fahrt missachtet sie rote Ampeln, fährt über Gehwege und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.











Eine 26-Jährige hat am Donnerstag in Herrenberg-Haslach einen Mercedes-Oldtimer gestohlen und eine wilde Fahrt bis Böblingen zurückgelegt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47 Jahre alter Mann gegen 15.40 Uhr zunächst mit dem 36 Jahre alten Mercedes SL in Haslach unterwegs. Er hielt in der Hohenzollernstraße an und verließ kurz das Fahrzeug. Hierbei ließ er mutmaßlich den Motor laufen und den Schlüssel stecken. Die 26-Jährige stieg kurzerhand in das Auto ein und fuhr davon.

Mehrere Zeugen meldeten bei der Polizei daraufhin an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet Herrenberg einen stark beschädigten und qualmenden Mercedes, der teils über Gehwege und auch immer wieder in den Gegenverkehr fahren würde. Die 26-Jährige soll auf der Staufenstraße, der Horber Straße und weiter auf der Seestraße in Herrenberg mehrfach an langen Fahrzeugschlangen vorbeigefahren sein, die sich durch Rückstau an Ampeln gebildet hatten. Dabei soll sie über die Gegenfahrbahn und Grünflächen gefahren sein und rote Ampeln missachtet haben.

Auto war zwischenzeitlich nur noch auf drei Reifen unterwegs

Nach einer umgehend erfolgten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, wurde die 26-Jährige auf der B14 bei Nufringen ausfindig gemacht. Die Polizei nahm die Verfolgung der 26 Jahre alten Frau auf, die kurz darauf an der Anschlussstelle Gärtringen auf die A 81 in Richtung Böblingen auffuhr.

Obwohl die 26-Jährige zwischenzeitlich nur noch auf drei Reifen und einer blanken Felge unterwegs war, erreichte der Mercedes eine dreistellige Geschwindigkeit. Sie reagierte während der Verfolgung auf keinerlei Anhaltesignale des Streifenwagens.

An der Anschlussstelle Böblingen-Hulb verließ die 26-Jährige die A 81, um auf die B 464 in Richtung Holzgerlingen zu fahren. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens zur B 464 kollidierte sie dann mit einer Leitplanke, bevor sie kurze Zeit später mit dem mittlerweile stark qualmenden Mercedes auf der Fahrbahn stehen blieb.

26-Jährige befand sich wohl in psychischem Ausnahmezustand

Die Polizei nahm die 26-Jährige, die sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, daraufhin vorläufig fest. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der Schaden an dem Oldtimer beläuft sich auf mindestens 20 000 Euro. Die Polizeibeamten versuchten zunächst, den qualmenden Motor mit einem Feuerlöscher zu löschen, schlussendlich sprang aber die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr ein, um die letzten Flammen zu ersticken. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die 26-Jährige, die keinen gültigen Führerschein hat, auf ihrer Fahrt mindestens zwei Unfälle verursacht hat. So ist sie in der Staufenstraße in Haslach zunächst gegen eine Hauswand gefahren und touchierte auf Höhe der Auffahrt zur B 464 eine Leitplanke. Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen und weitere Personen, die durch die Fahrweise der 26-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 32 / 27 08 – 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.