Irreparable Lackschäden: In Sindelfingen geparkter BMW mit Zahnpasta beschmiert

1 Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung in Sindelfingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Teurer Streich: Unbekannte haben einen in Sindelfingen abgestellten BMW erheblich beschädigt.











Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht einen im Gansackerweg im Sindelfinger Osten geparkten BMW. Das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug wurde wohl mit Zahnpasta beschmiert. Hierdurch entstanden laut Polizeibericht irreparable Lackschäden in Höhe von rund 6000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 0 70 31 / 69 7-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.