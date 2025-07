Iron Maiden landen in Stuttgart: Britische Metal-Band am Flughafen angekommen – Countdown zum Wasen-Konzert läuft

Britische Metal-Band am Flughafen angekommen – Countdown zum Wasen-Konzert läuft

Iron Maiden landen in Stuttgart

4 Iron Maiden sind am Samstagmittag in Stuttgart gelandet. Foto: Daniel Kessler

Iron Maiden sind am Samstag am Flughafen Stuttgart gelandet und bereiten sich auf ihr Konzert auf dem Wasen vor. In unserer Bildergalerie gibt es exklusive Aufnahmen der Landung.











Die britische Heavy-Metal-Legende Iron Maiden ist Samstagmittag planmäßig am Stuttgarter Flughafen gelandet. Wie der Plane Spotter Daniel Kessler mitteilt, erfolgte die Anreise per Privatjet vom Typ Embraer ERJ-135 mit der Kennung F-HGSA und dem Flugnummer TLJ848K aus Frankfurt. Der Fotograf hat exklusive Bilder von der Landung gemacht, die wir hier präsentieren.

Diesmal war, wie Plane-Spotter Daniel Kessler berichtet, nicht die legendäre Boeing 747 „Ed Force One“ im Einsatz, mit der Iron Maiden in den Jahren 2016 und 2017 auf Welttournee waren. Das ikonische Flugzeug wurde einst von Sänger Bruce Dickinson höchstpersönlich geflogen. Die spezielle 747, betrieben von Air Atlanta Icelandic und bekannt für ihr markantes Design mit dem Bandmaskottchen Eddie am Rumpf, wurde nach der Tour wieder in den regulären Flugdienst übernommen. Sie flog noch einige Jahre für verschiedene Airlines, bevor sie im Januar 2023 verschrottet wurde.

Iron Maiden werden auf dem Wasen Klassikern und neuen Songs spielen

Nach der Landung am Flughafen Stuttgart machten sich Iron Maiden direkt auf den Weg zum Wasen, wo am heutigen Samstag ihr lang ersehntes Konzert stattfinden wird. Für viele Metal-Fans ist die Landung der Startschuss zu einem unvergesslichen Wochenende voller donnernder Gitarrenriffs und epischer Hymnen. Die Band verspricht eine explosive Show mit Klassikern und neuen Songs, die den Wasen zum Beben bringen werden. Schon vor dem Konzert heizten die Fans im „Schwarzen Keiler“, Stuttgarts einzigem Heavy-Metal-Club, die Stimmung an.

Stuttgart ist bereit für ein echtes Metal-Spektakel – und Iron Maiden liefern den perfekten Soundtrack dafür. Klickt euch durch die Bildergalerie und erlebt die Landung der Metal-Ikonen aus nächster Nähe!