Irische Musikikone: Nach Kritik: Museum plant neue Wachsfigur zu Sinéad OConnor

2 Eine Musikikone: Sinéad O'Connor starb vor einem Jahr. (Archivbild) Foto: Sebastian Silva/EFE/epa/dpa

Dublin - Ein Museum in Dublin will Sängerin Sinéad O'Connor mit einer neuen Wachsfigur ehren - das ging allerdings nach hinten los. Schon einen Tag nach der Vorstellung soll die Figur wieder abgeschafft und durch eine neue ersetzt werden. Die Wachsfigur habe weder ihren hohen Ansprüchen noch denen der leidenschaftlichen Fans entsprochen, teilte das National Wax Museum Plus unter anderem auf Instagram mit.

O'Connor, die vor allem mit dem Lied "Nothing Compares To You" in die Musikgeschichte einging, gehörte zu den bekanntesten Musikerinnen Irlands. Sie war vor einem Jahr überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben.

Die Wachsfigur sehe seiner Schwester überhaupt nicht ähnlich, zitierte der irische Rundfunksender RTÉ ihren Bruder John O'Connor. Als er die Figur online gesehen habe, sei er schockiert gewesen. "Ich fand sie furchtbar." Wenn man das Andenken seiner Schwester ehren wolle, könne man eine Statue in Dublin errichten.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge kritisierte O'Connor auch, es sei schlechtes Timing, eine Figur direkt vor dem Todestag zu enthüllen.

Museumsdirektor Paddy Dunning habe sich bei der Familie entschuldigt, meldete PA. Der Künstler habe in vergangenen Jahren fantastische Arbeit geleistet. Als er die Arbeit diesmal gesehen habe, sei er enttäuscht gewesen.

"Wir haben die Vorstellung trotzdem durchgezogen und letzte Nacht habe ich nicht geschlafen", wurde Dunning zitiert. Er habe die Entscheidung treffen müssen, die Statue auszutauschen. "Wir müssen es diesmal besser machen."