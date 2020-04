1 In Ennepetal im Bergischen Land fanden die Deutschen Meisterschaften des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH) im Turnierhundesport statt. Iris Bachofer mit Pageno sicherte sich den Vizemeistertitel. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Anfang Oktober fanden in Ennepetal - Voerde im Bergischen Land die Deutschen Meisterschaften des Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) im Turnierhundesport statt. Hier traten bei den Vierkämpfern die 60 besten Teams Deutschlands gegeneinander an. Leider war der Wettkampf von Dauerregen, Kälte und Sturmböhen gezeichnet, keine optimalen Bedingungen.

Mit gleich zwei Platzierungen im Gepäck sind die vier Starter Christoph Glück mit Gina und Iris Bachofer mit Pageno vom VdH Nürtingen zurückgekehrt. Beide Teams starteten in der Aktivenklasse B. Es war ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Bei der Unterordnung lief es für das Team Christoph und Gina nicht gerade optimal und mit der Ausgangspunktzahl von 46 war der Weg zu den Laufdisziplinen nicht gerade mit Optimismus gepflastert - doch die beiden begannen mit einer wahren Aufholjagd und konnten sich dann am Ende den 3. Platz bei der VDH DM sichern . Bei Iris Bachofer mit Pageno lief es bis auf eine nicht optimale Platzübung recht gut und so konnten die beiden mit 54 Punkten eine soliden Ausgangspunkt setzten. Doch das Wetter steckte in den Knochen, es war extrem schwer sich einigermaßen warm zu halten. Dennoch zeigten auch die beiden ihr bestes und konnten die Differenz zur Unterordnung noch mit vier Laufpunkte zur Erstplatzierten aufholen. Pageno und Iris Bachofer konnten ihren Titel zwar nicht verteidigen, doch holten sie sich den Vizemeister VDH DM mit nur einem Punkt Rückstand.