Iran: Wegen Vergewaltigung verurteilter Mann öffentlich hingerichtet

Im Iran ist ein wegen Vergewaltigung zweier Frauen verurteilter Mann öffentlich hingerichtet worden. Vor zwei Wochen hatte es bereits eine öffentliche Exekution gegeben.











Im Iran ist ein wegen Vergewaltigung zweier Frauen verurteilter Mann öffentlich hingerichtet worden. Wie die offizielle Justiz-Website Misan berichtete, fand die Hinrichtung am Dienstag in Bastam im Norden des Landes statt. Zuvor sei die Todesstrafe nach eingehender Prüfung durch das Oberste Gericht bestätigt worden, erklärte die regionale Justizbehörden laut Misan.

Üblicherweise finden Hinrichtungen im Iran in Gefängnissen statt. Vor zwei Wochen hatte es jedoch bereits eine öffentliche Exekution gegeben. Der Iran ist nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen das Land mit den meisten Hinrichtungen nach China.