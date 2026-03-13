Deutschland wäre wahrscheinlich Hauptziel von Iran-Flüchtlingen

1 Kommt es infolge des Iran-Kriegs wieder zu einer Fluchtbewegung nach Deutschland wie im Herbst 2015? Foto: Imago/Depositphotos

Wiederholt sich die Geschichte? Kommt wie im Herbst 2015 erneut zu einer großen Fluchtwelle nach Europa – und vor allem nach Deutschland? Diesmal infolge des Iran-Kriegs. Eine neue Studie hält das für wahrscheinlich.











Sollte es im Zuge des Kriegs im Nahen Osten zu Fluchtbewegungen kommen, dürfte Deutschland das Hauptzielland für Menschen aus dem Iran sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Rockwool Foundation (RF) Berlin.

Bedeutung von Diaspora-Netzwerken

Migrationsmuster bauten in der Regel auf bestehenden Verbindungen zwischen Herkunfts- und Zielländern auf, sagt RF-Berlin-Direktor Christian Dustmann. „Dies unterstreicht die Bedeutung von Diaspora-Netzwerken, welche die Kosten und Risiken von Migration verringern“, erklärt der Professor für Wirtschaftswissenschaften am University College London und Mitautor der Studie.

Laut einer repräsentativen Umfrage vom Meinungsfoschungsinstitut Gallup von 2024 gaben 28 Prozent der damals befragten Iraner Deutschland als wahrscheinlichstes Zielland an, gefolgt von Kanada mit 13 Prozent, der Türkei mit zehn Prozent, dem Vereinigten Königreich mit sechs Prozent und Frankreich mit sechs Prozent. Von 1007 befragten Iraner gaben 252 seinerzeit an, auswandern zu wollen.

Bestehende Migrationskorridore werden genutzt

Die Migrationsabsichten stimmen weitgehend mit den tatsächlichen Ansiedlungsmustern jüngerer Geflüchteter aus beiden Ländern überein, heißt es in der Studie der Rockwool Foundation. Demnach lebten bis Ende 2025 insgesamt 29 Prozent der iranischen Geflüchteten in Deutschland.

Die geografische Verteilung der Migrationsabsichten spiegele stark die geografische Verteilung bestehender Flüchtlingsgemeinschaften wider, erklärt auch Tommaso Frattini, stellvertretender Direktor des Zentrums für Migrationsforschung (CReAM) bei RF Berlin.

„Das deutet darauf hin, dass Migration im Falle zunehmender Vertreibung in der aktuellen Krise wahrscheinlich den bereits bestehenden Migrationskorridoren folgen wird“, so der Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mailand.

Entferntere Ziele schwerer zu erreichen

Migrationsabsichten führten jedoch nicht automatisch zu tatsächlichen Migrationsbewegungen. „Praktische Einschränkungen können die tatsächlichen Migrationsbewegungen insbesondere in den frühen Phasen einer Krise beeinflussen“, erläutert Christian Dustmann.

Weiter entfernte Ziele wie Kanada, Australien und die USA seien schwieriger zu erreichen. „Es ist daher wahrscheinlich, dass Europa und insbesondere Deutschland zum wichtigsten Ziel möglicher Flüchtlingsbewegungen wird, falls die Vertreibung infolge des Krieges zunimmt.“

Angesichts des Iran-Krieges wächst in Deutschland die Sorge hinsichtlich einer möglichen Massenflucht aus der Region. Politiker aus Koalition und Opposition fordern, Deutschland und Europa müssten sich gegen eine mögliche Fluchtbewegung wappnen. Die Polizeibehörden warnen vor Gefahren für die innere Sicherheit und mahnen ein abgestimmtes Vorgehen an.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsame Luftangriffe auf den Iran begonnen. Am ersten Kriegstag wurden der obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, und weitere Mitglieder der iranischen Führung bei US-israelischen Luftangriffen in Teheran getötet. Der Iran greift seitdem mit Raketen- und Drohnen Israel sowie mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion an.