1 Für Kinder, die zuhause nicht Deutsch sprechen, ist das Lernen in der Schule insgesamt viel schwerer. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Leistungsniveau der baden-württembergschen Grundschulen sackt weiter ab. Die Viertklässler sind in Deutsch und Mathe schlechter geworden, und das liegt nicht nur an Corona. Das Wichtigste einer neuen Vergleichsstudie im Überblick.















Link kopiert

Das Bildungsniveau der Viertklässler in Baden-Württemberg hat sich bei der jüngsten Vergleichsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) weiter verschlechtert. Die getesteten Grundschüler schnitten 2021 sowohl beim Lesen, Zuhören und Rechtschreiben als auch in Mathematik deutlich schlechter ab als bei den vorherigen Bildungsstudien 2016 und 2011. In ganz Deutschland ist in den vergangenen fünf Jahren das Leistungsniveau in allen gemessenen Disziplinen gesunken, insoweit liegt Baden-Württemberg im Trend. Erklärt wird diese Entwicklung zum Teil durch Fern- und Wechselunterricht während der Pandemie. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle.