IPAI in Heilbronn: Die Zeit der schwäbischen Bescheidenheit ist vorbei

Die Zeit der schwäbischen Bescheidenheit ist vorbei

1 Der IPAI soll ein neues Zentrum für KI werden. Einen ersten Eindruck liefert die Visualisierung der Architekten. Foto: IPAI/MVRDV

Die Bauarbeiten für den IPAI in Heilbronn beginnen. Warum bei all den Visionen aber auch einige offene Fragen zu klären sind, kommentiert unsere Reporterin Lea Krug.











Die Zeiten der schwäbischen Bescheidenheit sind vorbei. In Heilbronn soll mit dem Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) der zentrale Ort für die Anwendung Künstlicher Intelligenz entstehen – für ganz Europa. Das betont IPAI- Chef Moritz Gräter immer wieder, auch kurz vor dem Spatenstich des neuen Campus an diesem Dienstag. Geladen ist politische Prominenz aus Bund und Land – sogar Bundeskanzler Friedrich Merz wird erwartet. Der Startschuss für eines der ambitioniertesten Technologieprojekte Europas wird als großes Ereignis inszeniert.