1 Schnelltest durch die Johanniter im Georgii-Gymnasium – noch kein Foto: Roberto Bulgrin

Liegen die Inzidenzzahlen auch am Montag- und Dienstagabend über 100, werden die Lockerungen wieder aufgehoben.

Esslingen - Einhundertacht. Am Sonntagabend überschritt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Esslingen erstmalig wieder die Marke von 100. Ein Schritt zurück statt der weiteren Öffnungen, auf die so viele gewartet haben? Bleibt er jedenfalls drei Tage lang hintereinander über dieser Grenze, müsste der Handel ab Donnerstag wieder auf Kundentermine im Laden verzichten. So hat das Landratsamt am Montag den Zeithorizont präzisiert. Zudem dürften sich dann wieder nur noch Angehörige eines Haushalts mit höchstens einer Person aus einem weiteren Haushalt privat treffen. Museen und Galerien wären für das Publikum schon nach nur wenigen Tagen der Lockerung wieder tabu. Gruppentraining im Sport für Kinder unter 14 Jahren wäre auch nicht mehr möglich. Und Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios müssten wieder dicht machen.