Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Stuttgart mit 92 Fällen erstmals seit Ende März wieder unter die 100er-Marke gefallen. Jetzt kann man auch in der Landeshauptstadt wieder an die Öffnung von Handel, Gastronomie und Kultur denken. Das vorliegende Konzept ist anspruchsvoll.

Stuttgart - Lange Wochen war in Stuttgart aufgrund der hohen Inzidenzen über 200 Fälle an Öffnungsschritte im Handel und in der Gastronomie nicht zu denken. Das sieht jetzt anders aus. Am Dienstag sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 92 Fälle pro 100 000 Einwohner – zum ersten Mal seit Ende März liegt Stuttgart damit wieder unter der 100er-Marke.