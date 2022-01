1 Kitakinder werden häufig getestet. Die Zahl der positiven Ergebnisse wächst. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Inzidenzen sind am Mittwoch auch in Stuttgart und in der Region weiter gestiegen. Stark betroffen von Infektionen sind Kinder. In 29 Kitagruppen in der Landeshauptstadt gab es Corona-Ausbrüche, drei Einrichtungen wurden bis auf Weiteres geschlossen.















Stuttgart - Auch am Mittwoch hat sich in Stuttgart und in der Region die Bergfahrt der Sieben-Tage-Inzidenz fortgesetzt. In der Landeshauptstadt wurden 830 Neuinfektionen registriert, die Inzidenz stieg von 621,9 auf jetzt 647,5 Fälle pro 100 000 Einwohner.

In einer Woche Inzidenz mehr als verdoppelt

In nur einer Woche wuchs die Inzidenz in Stuttgart durch die schnelle Verbreitung der Omikron-Variante von einer Rekordmarke zur nächsten und hat sich in dieser kurzen Zeit mehr als verdoppelt. Dabei ist laut Stadt „gerade bei Kindern ein verstärktes Infektionsgeschehen festzustellen“, sagt Pressesprecher Sven Matis. Das zeigt sich an den Infektionszahlen in den Kitas. Am Mittwoch waren „nach relevanten Ausbrüchen 29 Kitagruppen mit insgesamt 830 Kindern und 53 Mitarbeitern betroffen“, erklärt der Stadtsprecher. Im Laufe des Tages seien überdies „drei ganze Einrichtungen dazugekommen, die bis auf Weiteres geschlossen sind“. Die Kitas liegen in Degerloch, im Bezirk Süd und in Zuffenhausen. Insgesamt gibt es in Stuttgart laut Stadt gut 600 Kindertageseinrichtungen.

Kreis Esslingen hat die höchste Inzidenz

Ähnlich hoch oder noch höher sind die Inzidenzen in den umliegenden Landkreisen. Den höchsten Wert hat weiter der Landkreis Esslingen mit 896,9 Fällen (bei weiteren 835 Neuinfektionen). Die zweithöchste Inzidenz in der Region hat der Rems-Murr-Kreis, dort liegt diese jetzt mit 781 Neuinfektionen bei 702,3 Fällen. Im Kreis Ludwigsburg hat man am Mittwoch 648 Neuinfektionen gezählt, die Inzidenz erreichte 461,9 Fälle. Bei 523,2 Fällen pro 100 000 Einwohner liegt der Wert im Landkreis Göppingen (plus 306 Neuinfektionen). Im Landkreis Böblingen hat man jetzt einen Wert von 594 Fällen, bei 824 Neuinfektionen.