Investitionen: Bundesbank-Chef: Haushaltsloch nicht mit Finanzpaket stopfen

Wo Studenten günstig wohnen Große Unterschiede bei Kosten für WG-Zimmer in Uni-Städten

380 Euro - so hoch ist die Bafög-Wohnpauschale. In den meisten Städten finden Studenten dafür allerdings kaum ein Zimmer. In einer Stadt müssen sie einer Erhebung zufolge sogar 800 Euro hinblättern.