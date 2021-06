1 Der Schulstandort verändert sein Gesicht. Foto: Roberto Bulgrin

Flexibel, modern und energieeffizient: Die Neue Realschule in der Pliensauvorstadt bekommt einen Neubau, der sich an ein altes Gebäude anschmiegt. Bald könnten die Arbeiten beginnen.

Esslingen - Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der Architektenwettbewerb für die Neue Schule in der Pliensauvorstadt entschieden. Gewonnen hat ihn das Esslinger Architekturbüro „Fritzen 28“. Dessen Entwurf schlägt für die ehemalige Adalbert-Stifter-Schule einen Erweiterungsbau vor, der sich mit dem Bestandsbau verbindet. So soll ein Gesamtensemble geschaffen werden, das an die Flügel einer Windmühle erinnert. So hatte es damals die Stadt in einer Pressemitteilung formuliert. Die neuen Gebäudeteile sollen eine Einheit mit dem Bestand bilden und den Schulcampus in drei Höfe unterteilen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler nach Bewegung, Austausch und Rückzug gerecht werden.