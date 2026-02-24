Interview mit Stadtplanerin: „Die Uni Stuttgart sollte das Thalia-Gebäude am Schlossplatz übernehmen“
Martina Baum, Direktorin des Stuttgarter Städtebau-Instituts, schlägt eine Nachnutzung des Thalia-Gebäudes vor. Foto: Frank Dölling/Imago/Lichtgut

Martina Baum leitet das Städtebau-Institut in Stuttgart. Sie sieht sich als „Lobbyistin für das Gemeinwohl“ und sagt: Die Stuttgarter City braucht mehr Räume für alle.

Trotz Ladenschließungen und Baustellen: Die Stuttgarter Innenstadt zählt zu den belebtesten und umsatzstärksten in Deutschland. Doch bei der Verweilqualität schneidet sie im Vergleich zu anderen Städten schlechter ab. Grund genug für die Stadtplanerin und Professorin Martina Baum, von der Stadt Stuttgart mehr Initiative zu fordern – und auch unkonventionelle Lösungen jenseits von Handel und Gastronomie.

