Interview mit Ola Källenius: So steht es beim Sparprogramm von Mercedes

So steht es beim Sparprogramm von Mercedes

1 Bei Mercedes sollen die Kosten dauerhaft sinken, meint der Vorstand. Foto: Lichtgut/Julia Rettig

Bis 2027 will der Autohersteller Mercedes Kosten von jährlich fünf Milliarden Euro einsparen. Im Interview sagt Vorstandschef Ola Källenius, wie das Programm bisher läuft.











Link kopiert

Mercedes will effizienter werden und soll nach den Vorgaben des Vorstandes bis 2027 fünf Milliarden Euro an jährlichen Kosten einsparen. Im Interview unserer Zeitung begründet der Vorstandschef Ola Källenius das Effizienzprogramm mit dem Titel „Next Level Performance“ mit der Konkurrenz durch chinesische Anbieter und schildert, ob das Unternehmen aus seiner Sicht auf Kurs liegt. Der Mercedes-Chef, der den Autohersteller aus Stuttgart seit 2019 führt, hält das Bemühen um eine möglichst effiziente Organisation für ein Dauerthema. „In einem dynamischen Marktumfeld mit der Wettbewerbssituation in China ist die Steigerung der Effizienz so etwas wie eine Ewigkeitsaufgabe“, sagt Källenius. Er wolle „das Unternehmen auch im Management schlanker, flacher und schneller machen“. Dazu gehöre nicht nur der geplante Stellenabbau.