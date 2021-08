Am Tag nach dem zweiten Wahlgang der Esslinger Oberbürgermeisterwahl stellt sich der Sieger Matthias Klopfer den Fragen von EZ Chefredakteur Johannes M. Fischer. Hier gibt es das Interview im Video.

Esslingen - Es war ein spannendes Finale im zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Esslingen. Zum Schluss trennten die beiden Kandidaten Daniel Töpfer und Matthias Klopfer nur wenige hundert Stimmen. Gabriela Letzing war dagegen abgeschlagen. Doch wie hat sich die Wahl aus Kandidatensicht angefühlt? Was bedeutet das knappe Ergebnis für Klopfer Amtszeit und welche Probleme müssen zuerst angegangen werden? Am Montag, 26. Juli, dem Tag nach seiner Wahl zum neuen OB stellt sich Matthias Klopfer den Fragen von EZ Chefredakteur Johannes M. Fischer. Anstelle eines Artikelbildes haben wir das Interview als Video für Sie eingebunden.