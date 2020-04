Der Top-Manager über den Shutdown und Kurzarbeit, das Ringen um funktionierende Lieferketten und die Entwicklung eines Beatmungsgerätes

Esslingen - Dass der Vorstandschef eines großen Unternehmens wie Festo an einem ganz normalen Werktag im Home Office arbeitet, war bis vor kurzem unvorstellbar. In Zeiten von Corona ist das an der Tagesordnung. Die EZ führte das Interview mit Oliver Jung via Skype-Konferenz, auch sein Pressechef Heinrich Frontzek nahm daran teil. Jung saß im Büro seines Hauses in Fürth. Auf eine Motorradtour am Osterwochenende muss der passionierte Biker, der gleich mehrere Exemplare in seiner Garage stehen hat, übrigens verzichten. Anders als im Südwesten sind private Motorradausfahrten in Bayern wegen Corona aktuell nicht erlaubt.

Herr Jung, jetzt im April hätte die Hannover-Messe stattfinden sollen, ein heiliger Termin für Unternehmen wie Festo. Wie sehr trifft Sie die Absage?

Das ist wirklich sehr schade. Auf die Hannover-Messe ist Festo traditionsgemäß voll fokussiert, das ganze Unternehmen freut sich darauf. Umso bedauerlicher ist, dass wir mit unseren Vorbereitungen schon fix und fertig waren. Wir wollten in eine neue Halle einziehen und dort unseren sehr schönen Stand vorführen. Aber gut, es ist halt jetzt so, Hannover wird dieses Jahr nicht stattfinden. Statt dessen werden wir unsere Innovationen in der zweiten Jahreshälfte bei einer Hausmesse unseren Kunden präsentieren.

Wie kann man sich in Zeiten von Corona Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Im fünfköpfigen Vorstand haben wir uns so organisiert, dass wir wechselseitig im Home Office arbeiten. Damit ist die Steuerung des Unternehmens gewährleistet – auch für den Fall, dass sich jemand von uns ansteckt und ausfällt. Unsere Meetings halten wir über virtuelle Videokonferenzen ab, wie es wohl in den meisten Unternehmen jetzt der Fall ist.

Wie sehr schränkt es Sie ein, dass persönliche Kontakte massiv reduziert sind?

Es ist schon so, persönliche Begegnungen sind unersetzlich. Ich denke da auch an Werksbesuche, die ein wichtiger Teil meiner Arbeit sind. Andererseits machen wir jetzt alle die Erfahrung, dass es dank der digitalen Möglichkeiten auch so gut funktioniert. Wir entdecken eine andere Art zu arbeiten. Insofern hat die Corona-Epidemie für uns auch etwas Produktives.

Kann man sagen, dass Sie als Vorstandschef in dieser Zeit vor allem als Krisenmanager gefordert sind?

Das trifft es. Festo ist ein Unternehmen, das systemrelevant ist. Wir müssen unseren Aufträgen nachkommen und die Kunden versorgen, auch unter schwierigen Bedingungen. Medizintechnik ist eine wichtige Branche für uns, Kliniken und andere medizinische Einrichtungen sind gerade jetzt auf unsere Lieferungen angewiesen. Ebenso die Lebensmittelbranche. Insofern versuchen wir, auch inmitten einer Krise wie dieser Normalität herzustellen. Bislang ist uns das auch gut gelungen. Bis März haben wir weltweit geliefert.

Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie dabei zu kämpfen?

Wir müssen uns jeden Tag auf veränderte Bedingungen einstellen. Das macht die Planung extrem anspruchsvoll. Denken Sie an die Lieferketten. Die müssen wir auf Tagesbasis managen und ausbalancieren. In Indien produzieren wir trotz eines kompletten Shutdowns mit Ausnahmegenehmigungen weiter, in China arbeiten wir bereits wieder zu 100 Prozent. Vieles geht, manches kann man aber nicht substituieren. Es ist wirklich bewundernswert, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Herausforderung umgehen und was sie derzeit leisten.

Festo fertigt auch wichtige Teile von Beatmungsgeräten, etwa Piezoventile, die eine präzise Dosierung im Nanoliterbereich ermöglichen. Kommen Sie mit der Produktion hinterher?

Sicher, die Hersteller müssen sich da auf uns verlassen können. Wir haben eine Nachfrage aus aller Herren Länder. Seit drei Wochen entwickeln wir übrigens ein eigenes Beatmungsgerät.

Wollen Sie in die Produktion von Beatmungsgeräten einsteigen?

Wir sind kein Unternehmen, das Geräte für die Medizintechnik herstellt, wir liefern nur Bausteine dafür. Daran wird sich nichts ändern. Den Prototyp, den wir jetzt bauen, verstehen wir als Beitrag zur Corona-Krise. Nur für den Fall, dass die Regierung den Katastrophenzustand ausrufen müsste, würde das Gerät zur Verfügung stehen. Es hat aber keine Zulassung für den Einsatz unter normalen Verhältnissen, dazu wäre der Zertifizierungsprozess mit viel zu großem Aufwand verbunden. Aber für uns liefert die Entwicklung wertvolle Erkenntnisse für unseren neuen Geschäftsbereich Life-Tech. Darüber hinaus kümmert sich Festo um die Sauerstoffversorgung der Notfallklinik, die der Landkreis in der Messe eingerichtet hat.

Gab es bei Festo auch Infizierte? Wie gingen und gehen Sie damit um?

Wir hatten und haben einige wenige Fälle. Gibt es Verdachtsfälle, reagieren wir rasch und großflächig mit Quarantäne, auch vorsorglich. Das führt mitunter zu hohen Abwesenheiten, wir müssen große Klimmzüge und Anstrengungen unternehmen, aber so haben wir das Thema Corona gut im Griff. Zudem haben wir schon zu einem frühen Zeitpunkt eine Task-Force-Gruppe gegründet, die alle nötigen Maßnahmen steuert.

Kommen wir zum wirtschaftlichen Aspekt der Corona-Krise. Wie stark leidet das Geschäft aktuell darunter?

Keine Frage, die Pandemie trifft uns heftig. Schon 2019 war ein schwieriges Jahr, vor allem das zweite Halbjahr. Für die gesamte Industrie, nicht nur für Festo. Die Elektronikbranche und die Automobilindustrie hatten mit einer sehr schwachen Nachfrage zu kämpfen, was wir dann natürlich auch spüren. Insgesamt lagen wir 2019 bei den Umsätzen leicht unter denen des Jahres 2018. Im ersten Quartal 2020 konnten wir die Zahlen noch auf dem niedrigen Niveau stabilisieren. Den Tiefpunkt werden wir im zweiten Quartal erleben. Das gesamte Geschäftsjahr wird dadurch beeinträchtigt sein. An eine Erholung können wir erst im kommenden Jahr denken.

Gibt es bei Festo Kurzarbeit?

Bislang nicht. Im ersten Quartal sind wir mit anderen Instrumenten der Kapazitätsreduzierung über die Runden gekommen, wie Überstundenabbau, Gleitzeitabbau und Beschäftigungssicherung, also einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden um 1,5 bis 3 Stunden. Aber wir müssen uns natürlich bereit machen für Kurzarbeit. Ob es dazu kommt, ist momentan wirklich schwer zu beurteilen.

Liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 50 Prozent?

Ich denke, ja.

Wie lange kann ein Unternehmen wie Festo die Shutdown-Phase durchstehen?

Ich würde sagen, drei bis maximal sechs Monate. Festo hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und ist ordentlich finanziert. Es gibt aber sicher viele Unternehmen, die keine drei Monate schaffen.

Der Druck auf die Politik steigt, die Beschränkungen des Shutdowns peu à peu aufzuheben, damit die Wirtschaft langsam wieder in Tritt kommt. Wie sehen Sie das Krisenmanagement des Staates?

In meinen Augen hat die Bundesregierung richtig reagiert. Zunächst ist es das Wichtigste, die Infektionsketten zu unterbrechen und damit die Epidemie zu kontrollieren. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem wir auch den Weg zurück wieder finden müssen. Die Strategie „Hammer and Dance“ bedeutet eben auch, dass wir uns schrittweise wieder dem normalen Leben nähern. Andernfalls laufen wir Gefahr, dass die Wirtschaft noch viel stärker beschädigt wird, als sie jetzt schon ist.

Sie sind vor anderthalb Jahren als Vorstandschef zu Festo gekommen. Hätten Sie sich die Aufgabe leichter vorgestellt?

Ich bereue den Wechsel zu Festo nicht. Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es nicht einfach wird. Und das, was wir jetzt erleben, ist nicht vorhersehbar. Es ist, wie es ist. Festo ist eine tolle Firma. Gerade in der Krise zeigt sich die wahre Stärke eines Unternehmens.

Das Interview führte Gerd Schneider.