1 Die Stadt Wernau plant Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der Wernauer Bürgermeister Armin Elbl ist nach wie vor vom Konzept des Sportparks überzeugt. Den Startschuss des Projekts macht er aber von der Entwicklung der Finanzen abhängig.

Wernau - Mit der Sanierung der Teckschule steckt die Stadt Wernau mitten in einem Millionenprojekt, mit dem Sportpark im Neckartal peilt sie das nächste an. Und das in einer Zeit, in der ein Virus vermutlich die Steuereinnahmen schrumpfen lässt. Bürgermeister Armin Elbl will deshalb mit dem Startschuss für den Sportpark so lange warten, bis die Finanzentwicklung klarer absehbar ist. Gleichzeitig hält er am geplanten Gewerbegebiet Neckartal fest, auch wenn vereinzelt Kritik daran geübt wird.