Leserfotos Der Himmel über uns

Am Mittwoch, den 1. Juli 2020 braut sich über Esslingen und der Region was zusammen: Etliche Leser zückten ihre Kameras und Handys und hielten das Naturschauspiel fest: Regenbogen über Wernau, dunkle Wolken über Wäldenbronn, Naturspektakel in Reichenbach. Diese und viele andere Fotos finden sich in einer Bilderstrecke. Noch mehr fantastische Fotos vom Himmel über der Region gibt es auf der Facebookseite der Eßlinger Zeitung.