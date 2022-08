Internetstörung in Stuttgart-Feuerbach

1 Highspeed-Internet ist toll, wenn es denn funktioniert. Ein Ehepaar aus Feuerbach – Kunde bei Vodafone – ist seit April unverschuldet offline. Foto: imago/Christian Ohde

Seit Anfang April ist eine Ehepaar aus Stuttgart-Feuerbach weitgehend vom weltweiten Netz abgeschnitten. Der Anbieter Vodafone sieht sich offenbar außer Stande, das Problem zu lösen. Stattdessen erhöht er die Monatsraten.















Dass Reparaturen und vorübergehender Internet-Ausfall wegen technischer Störungen im digitalen Mobilfunk-Zeitalter dazugehören, daran haben sich die Kunden inzwischen fast gewöhnt. Doch nicht immer reagieren die Anbieter angemessen auf Beschwerden ihrer Kunden, die ja schließlich für die in Anspruch genommene Leistung auch bezahlen. Ein krasser Fall hält nun ein Ehepaar im Stadtbezirk Feuerbach bereits seit sechs Monaten in Atem.

Das Ehepaar hat einen sogenannten Classic-Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen Vodafone. „Am 7. April traten erstmals Probleme auf“, erinnert sich Traude Heberle-Kik. Damals wurden die Internet- und Telefonleitungen zu ihrem Haushalt wegen einer Störung gekappt. Ein Techniker des Konkurrenzunternehmens Telekom war wenige Tage später vor Ort, um die DSL-Leitung zu prüfen. „Er hat uns gesagt, Vodafone könne die Software nicht fertigstellen für eine technischen Umstellung“, erinnert sich die Kundin.

Seit Juli ist die Internetleitung wieder tot

Wochenlang funktionierten danach weder Internet noch Telefon. Vodafone bot schließlich eine Umleitung vom Festnetz aufs Handy an, damit das Paar wenigstens telefonieren konnte. Das Internet aber blieb tot. Um E-Mails zu schreiben oder zu lesen, mussten die Vodafone-Kunden auf Nachbars Computer oder ins Internet-Café ausweichen. „Ich bin auf’s Internet wegen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit dringend angewiesen“, so Heberle-Kik. Vodafone habe dann schließlich eine mobile Internet-Box zugeschickt: „Im Mai hatten wir dann tatsächlich für 13 Tage Zugang ins Netz.“ Danach brach die Leitung wieder ab, seit Juli ist das Paar nun weitgehend komplett vom World Wide Web abgekoppelt.

Telefonische Beschwerden beim Callcenter („Für Fragen zu Ihrem Vertrag drücken Sie die Eins“) halfen nichts. Ein sogenannter Kundenberater habe ihr schließlich sogar geraten, zu kündigen, weil Vodafone nicht in der Lage sei, das Problem („ein Anbindungsfehler“) zu lösen. Was weiterhin perfekt funktionierte, war die Rechnungstellung – „für nicht erbrachte oder mangelhafte Leistungen“, schimpft die Kundin. Damit nicht genug: Obwohl man eine mündliche Zusage über eine Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten erhalten habe, werden seit zwei Monaten statt bislang circa 30 Euro stolze 65,88 Euro monatlich abgebucht. Heberle-Kick: „Wir zahlen jetzt also mehr als das Doppelte für eine nicht erbrachte Serviceleistung.“

Kunden fordern Rückzahlung wegen nicht erbrachter Leistung

Weil sie die Nase voll hat von wechselnden Ansprechpartnern im Vodafone-Callcenter, die ihr nicht weiterhelfen können, haben sie und ihr Mann dem Unternehmen nun schriftlich eine Frist gesetzt. Das Ehepaar besteht auf einer sofortigen Rückzahlung der monatlichen Gebühren einschließlich einer Entschädigung für die erheblichen Unannehmlichkeiten und die umgehende Behebung der Störung.