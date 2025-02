Internet-Gefälle im Kreis Esslingen: Je ländlicher, desto langsamer das Internet

1 Schnelle Datenleitungen enden oftmals vor den ländlichen Gebieten im Kreis Esslingen (Symbolbild). Foto: dpa//Matthias Rietschel

„Schnelles Internet an jeder Milchkanne“: Der FDP-Abgeordnete Dennis Birnstock fordert eine bessere Online-Versorgung der ländlichen Gebiete im Kreis Esslingen.











Dennis Birnstock, FDP-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Nürtingen, hat für den Kreis Esslingen die aktuelle Versorgungssituation mit Internet abgefragt. Die Erkenntnisse bezeichnet der Abgeordnete als „zum Teil ernüchternd“. Zwar haben Birnstock zufolge über 90 Prozent der Haushalte einen Internetzugang mit einer Mindestrate von 100 Megabit pro Sekunde, über 70 Prozent sogar mit 1000 Megabit pro Sekunde. Es falle jedoch auf, dass die ländlichen Gebiete im Kreis Esslingen besonders vor und auf der Schwäbischen Alb deutlich unterdurchschnittlich mit schnellem Internet versorgt sind.

Bei gerade einmal 43 Prozent der Haushalte in Lenningen und 61 Prozent in Erkenbrechtsweiler mit Zugängen über 30 Megabit pro Sekunde sei eine Förderung durch Bund und Land in hohem Maße nötig. Im Gegensatz zum restlichen Landkreis habe man in Altdorf mit 1000 Mbit/s noch gar keine Erfahrung. Besonders die Wirtschaft und die Landwirtschaft, laut Birnstock inzwischen eine hoch digitalisierte Branche, benötigten schnelles Internet. „Wir dürfen nicht nur an die Großstädte denken, sondern müssen immer wieder mahnen, die ländlichen Regionen nicht zu vergessen. Die Versorgung mit schnellem Internet muss eben doch an jeder Milchkanne sichergestellt werden“, betont der Abgeordnete.