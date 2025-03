Internationale Jazzgröße in Esslingen: Myra Melford kommt mit ihrem Quartett in die Dieselstraße

1 Myra Melford vereint in ihrer Musik Komposition und Improvisation. Foto: Don Dixon

Die US-Pianistin Myra Melford zählt zu den profiliertesten Jazzerinnen der Gegenwart. Ob solo oder mit einem ihrer Ensembles – sie ist in den wichtigsten internationalen Clubs zuhause. Nun gastiert sie mit ihrem Lux Quartett in der Esslinger Dieselstraße.











Kommende Woche wird sie in der Hamburger Elbphilharmonie zu hören sein, aber auch im Jazzclub Ferrara in Italien, im spanischen Victoria Eugenia Club, im Amsterdamer Bimhuis oder im Dizzy’s in New York City ist Myra Melford ein willkommener Gast. Die US-Musikerin zählt zu den kreativsten Jazzpianistinnen der Gegenwart, ihre musikalische Finesse und Vielseitigkeit zeigt sie solo und in diversen Ensembles.

Davon können sich Jazzfans auch in Esslingen überzeugen: Am Sonntag ist Myra Melford mit ihrem Lux Quartett im Kulturzentrum Dieselstraße zu Gast – ein Zeichen dafür, dass das Zentrum zu den besten Adressen für zeitgenössischen Jazz gehört.

Der Kurator über Myra Melford: Sie ist Genial

„Komposition und Improvisation gehen in ihrem Werk nahtlos und genial ineinander über, wobei die eine Seite stets die andere stärkt“, sagt Manfred Müller, der die Jazzreihe in der Dieselstraße kuratiert: „Geleitet von demselben fesselnden Geist verschmelzen unterschiedliche Idiome und Epochen – von Jazz, Blues und Weltmusik bis hin zu verschiedenen Ecken der klassischen Tradition und der Avantgarde. Das Schaffen dieser Grenzgängerin zwischen den Genres wurde mit einigen der renommiertesten Preise der zeitgenössischen Musik ausgezeichnet.“

Aus den New Yorker Clubs nach Esslingen

Myra Melford (rechts) schart in ihrem Lux Quartett herausragende Musiker der New Yorker Szene um sich. Foto: Erika Kapin

In ihre Lux Quartett hat Melford mit Allison Miller eine aufsehenerregende neue Schlagzeugerin an Bord, die genau wie Dayna Stephens an den Saxofonen und Scott Colley am Kontrabass zu den vielversprechendsten Musikern der New Yorker Szene gehört. Das Lux Quartett feiert die lebensspendende Kraft des Lichts. Die Bandleaderinnen Myra Melford und Allison Miller teilen die Leidenschaft für einen grenzüberschreitenden musikalischen Ansatz und den Schutz der Natur. Mit ihrem Quartett kreieren sie eine intensive und zugleich wohltuende Klangwelt von ganz eigenem Charakter.

Rund 250 Veranstaltungen in der Dieselstraße

Das Kulturzentrum Dieselstraße ist ein soziokulturelles Zentrum und bietet Raum für Kunst, Kultur, Diskussion und Engagement. Rund 250 Veranstaltungen werden jährlich angeboten, darunter viel Musik. Die Dieselstraße verfügt zudem über eine Bühne für Kabarett- und Wort-Veranstaltungen, für Theater, Kindertheater und Tanz, klassisches und internationales Frühstück sowie Clubveranstaltungen.

Konzert Das Lux Quartett ist am Sonntag, 23. März, im Esslinger Kulturzentrum in der Dieselstraße zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.