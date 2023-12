Weihnachtsgrüße: Was heißt frohe Weihnachten auf ...

1 Das Weihnachtsfest wird auf der ganzen Welt von Christen gefeiert. Foto: imago images / Westend61/HalfPoint

Hierzulande wünscht man sich am 24. Dezember und an den Feiertagen danach „frohe Weihnachten“. Was aber gilt in Italien, Frankreich oder in spanischsprachigen Ländern? Eine Übersicht.











Es ist Heiligabend und mit der stillen und heiligen Nacht gehen auch Wünsche für die Liebsten, die Familie und Freunde einher. In Deutschland wird sich traditionell „frohe Weihnachten“ gewünscht, manch einer oder eine wünscht auch „ein besinnliches Fest“.

Häufig sind die Grüße mit Hinblick auf den nahenden Jahreswechsel verbunden mit einem „glücklichen neuen Jahr“. Man weiß ja nicht, ob man den Nachbarn vorher nochmal sieht...

Im ein oder anderen Fall ist es aber vielleicht auch nötig, Wünsche zum Fest in einer fremden Sprache parat zu haben. Wenn der Schwager aus Mexiko kommt, die Schwiegermutter in Polen geboren ist, oder die Bekanntschaft aus dem Sommerurlaub in Schweden wohnt.

Für diese und weitere Fälle – schließlich sind eher wenige Menschen des Walisischen mächtig oder beherrschen chinesische Schriftzeichen – hat der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) eine Datenbank angelegt, in der Weihnachtsgrüße in fast 90 Sprachen hinterlegt sind. Die Übersetzungen stammen von Experten.

Wir haben einige Beispiele zusammengetragen:

Albanisch (Albanien)

Gezur Krislinjden

Argentinisch (Argentinien)

Feliz Navidad

Bulgarisch (Bulgarien)

Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo

Chinesisch/Cantonese (China)

Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun

Chinesisch/Mandarin (China)

Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan

Dänisch (Dänemark)

Glædelig Jul

Holländisch (Holland)

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar oder Zalig Kerstfeast

Englisch (Großbritannien/USA/etc.)

Merry Christmas

Esperanto

Gajan Kristnaskon

Estnisch (Estland)

Rõõmsaid jõule

Finnisch (Finnland)

Hyvaa joulua

Farsi (Iran/Afghanistan/Tadschikistan)

krismas mobārak

Französisch (Frankreich/Kanada/Belgien/Schweiz/Elfenbeinküste/Kongo/etc.)

Joyeux Noel

Griechisch (Griechenland)

Kalá Christoújenna

Hebräisch (Israel)

Chag molad same’ach

Hindi (Indien)

Krismas Mubarak!

Islandisch (Island)

Gleðileg Jól

Italienisch (Italien)

Buon Natale

Japanisch (Japan)

Merī Kurisumasu

Koreanisch (Korea)

Sung Tan Chuk Ha

Lettisch (Lettland)

Priecīgus Ziemassvētkus

Litauisch (Litauen)

linksmų Kalėdų

Luxemburgisch (Luxemburg)

Schéi Chrëschtdeeg

Niederländisch (Holland)

Prettige Kerstdagen

Norwegisch (Norwegen)

God Jul

Polnisch (Polen)

Wesołych Świąt

Portugiesisch (Portugal/Brasilien)

Boas Festas e Feliz Ano Novo

Rumänisch (Rumänien)

Crăciun fericit

Russisch (Russland)

S Roshdestwom Christowym

Schwedisch (Schweden)

God Jul!

Serbisch (Serbien)

Sretschan Boschitsch

Slowakisch (Slowakei)

veselé Vianoce

Slowenisch (Slowenien)

vesel božič

Spanisch (Spanien/Argentinien/Peru/etc.)

Feliz navidad

Thailändisch (Thailand)

suksan wan Christmas

Tschechisch (Tschechien)

veselé Vánoce

Türkisch (Türkei)

Mutlu Noeller

Ukrainisch (Ukraine)

Z Rizdvom Hrystovym!

Ungarisch (Ungarn)

Kellemes karácsonyt és boldog Újévet!

Weitere Übersetzungen gibt es in der Datenbank des BDÜ. Weil nicht alle Sprachen mit dem lateinischen Alphabet arbeiten, sondern für das Chinesische oder Russische andere Schriftsätze nötig sind, können die Übersetzungen auch als Grafiken heruntergeladen werden. Hier geht es zur Weihnachtsdatenbank: Link