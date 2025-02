Internationale Filmfestspiele: Juliette Binoche leitet Jury beim Cannes-Filmfestival

2 Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin bei den Filmfestspielen von Cannes. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Die gefeierte französische Schauspielerin ist von den drei großen Filmfestivals als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Jetzt wird sie bei den Festspielen in ihrem Heimatland die Jury leiten.











Cannes - Die französische Schauspielerin Juliette Binoche wird Präsidentin der Jury beim diesjährigen Filmfestival in Cannes. Die 60-Jährige übernehme den Vorsitz 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt bei den renommierten französischen Filmfestspielen, teilte das Festival mit. "Juliette Binoche hat Publikum und Kritiker gleichermaßen überzeugt und in ihrer Weltklasse-Filmografie die größten Filmemacher von heute vereint", hieß es. Die Jury entscheidet über den Hauptpreis, die Goldene Palme, die in diesem Jahr am 24. Mai verliehen wird.

Binoche ("Der englische Patient") ist seit Mai 2024 Präsidentin der Europäischen Filmakademie. Sie gehört zu den wenigen französischen Schauspielerinnen, die einen Oscar gewonnen haben. Zudem wurde sie von den drei größten Filmfestivals in Cannes, Berlin und Venedig zur besten Darstellerin gekrönt. "Ich freue mich darauf, diese Lebenserfahrungen mit den Mitgliedern der Jury und dem Publikum zu teilen", wurde sie in der Mitteilung zitiert.

Bei der 78. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele an der Côte d'Azur übernimmt die Pariserin den Jury-Vorsitz von der US-amerikanischen Regisseurin Greta Gerwig. Damit übergibt nach Angaben der Festivalleitung zum zweiten Mal eine Frau die Rolle an eine andere Frau. Seit 2023 ist mit der Deutschen Iris Knobloch erstmals eine Frau Präsidentin des Festivals von Cannes.