Internationale Besucher erwartet: Besonderes Oldtimer-Treffen auf Esslingens Marktplatz steht an

1 Während den „Oldtimer-Herbsttagen“ werden einige Oldtimer auf Esslingens Marktplatz erwartet. Foto: Roberto Bulgrin

Im Oktober wird der Esslinger Marktplatz zum Treffpunkt für Oldtimerfans. Die „Oldtimer-Herbsttage“ bieten historische Fahrzeuge, ein Kindertheater und ein besonderes Treffen.











In Esslingen sind die Oldtimer los – zumindest am ersten Oktoberwochenende. Am 4. und 5. Oktober veranstaltet die Gastronomiefamilie Kielmeyer auf dem Marktplatz die sechsten „Oldtimer-Herbsttage“. Während dieser Tage verwandelt sich der Marktplatz laut den Veranstaltenden in ein „Paradies für Liebhaber von Chrom, Lack und nostalgischem Fahrgefühl“. Los geht es am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag am 10 Uhr.

Das Kielmeyers ist ein traditionsreiches schwäbisches Restaurant auf dem Esslinger Marktplatz. Was früher zwei verschiedene Lokale waren, das Kielmeyers 1582 und das Kielmeyers Besen, ist zu einem Etablissement zusammengelegt worden. Durch diese Neuerung gibt es nun eine gemeinsame Küche mit Tageskarten und Wochenangeboten. Der à la carte Bereich des 1582 wurde zudem mit dem des Besens kombiniert.

Oldtimer und Kasperletheater in Esslingens Altstadt

Rund um das Lokal präsentieren Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimer-Autos im Zuge der Herbsttage ihre liebevoll gepflegten Motorräder und Traktoren. Besucherinnen und Besucher können die historischen Fahrzeuge dabei aus der Nähe bestaunen und mit den Fahrern ins Gespräch kommen. Der Eintritt zur Oldtimer-Ausstellung ist kostenlos. Eine gesonderte Verpflegung gibt es während dem Stadtfest allerdings nicht. Vor Ort gibt es dafür zahlreiche Restaurants und Cafés, in denen der Hunger gestillt und der Durst gelöscht werden kann.

Zur Unterhaltung der jüngeren Gäste tritt an beiden Tagen das Theater Tredeschin aus Stuttgart mit seinem Kasperletheater auf. Auf dem Programm steht am Samstag um 15 Uhr Jim Knopf und um 16.30 Uhr die Wilde 13. Am Sonntag werden um 15 Uhr wieder Jim Knopf und um 16.30 Uhr Lukas der Lokomotivführer aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird dennoch gebeten.

Internationales Clubtreffen in Esslingen

Dieses Jahr gibt es während den Herbsttagen eine Besonderheit: Die UT-Motorräder-Freunde nutzen den Anlass, um ihr alle fünf Jahre stattfindendes, internationales Clubtreffen zu feiern. Die UT-Motorräder-Freunde sind nach eigenen Angaben ein loser Zusammenschluss von Besitzern und Freunden des Motorradherstellers UT, was für Motorradwerke Untertürkheim steht. Bisher habe es fünf internatonale UT-Treffen gegeben, angefangen hat das Ganze im Jahr 2000.

Erwartet werden bei dem Treffen etwa 40 Fahrzeuge aus der Zeit der Anfänge der UT in den 1920er Jahren bis zum letzten Prototyp aus den 1950er, wobei einige von ihnen noch fahrtauglich und zugelassen sind. Viele der Maschinen wurden über die Jahre liebevoll restauriert und individuell umgebaut. Die Fahrzeuge werden an beiden Tagen jeweils zwischen 10 und 16 Uhr ausgestellt. Am Sonntag werden die Fahrzeuge ab 10 Uhr vorgestellt, bevor um 10.30 Uhr ein Teil von ihnen über den Schurwald durchs Remstal ausfährt. Erwartet werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bremen und Bayern sowie aus Österreich, der Schweiz und Belgien.