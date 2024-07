Interimspräsident des VfB Stuttgart: Läuft jetzt alles auf Erwin Staudt hinaus?

1 Der Ehrenpräsident Erwin Staudt verfolgt das Geschehen während der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart diskutiert nach der Abwahl von Präsident Claus Vogt über eine mögliche Übergangslösung. Erste Namen sind bereits in der Verlosung.











Link kopiert

Die Faktenlage, die der Vereinsbeirat als Grundlage für sein Tun vorausgesetzt hat, ist jetzt geschaffen. Claus Vogt wurde bei der Mitgliederversammlung am Sonntag als Präsident des VfB Stuttgart abgewählt (86,03 Prozent der Mitglieder stimmten gegen ihn). Er ist als Vereinschef weg. Zudem hat Rainer Adrion seinen Rücktritt angekündigt, nachdem dem Vizepräsidenten nicht in ausreichendem Maße das Vertrauen ausgesprochen worden war. Bis dahin vergeht aber noch etwas Zeit, da das Schreiben noch nicht in der Mercedesstraße 109 eingegangen ist.