Interimspräsident des VfB Stuttgart: Dietmar Allgaier – so tickt der neue VfB-Chef

1 Dietmar Allgaier formuliert bei seiner Vorstellung gleich seine Prioritätenliste als VfB-Interimspräsident. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Ludwigsburger Landrat tritt vorübergehend die Nachfolge von Claus Vogt an. Dabei präsentiert sich der 58-Jährige ohne Allüren und ohne weitere Ambitionen.











Link kopiert

Keine Frage. Dietmar Allgaier bringt viele Eigenschaften mit, die der VfB Stuttgart in seiner jetzigen Phase gut gebrauchen kann. Der Ludwigsburger Landrat verfügt über reichlich Erfahrung in der Gremienarbeit und weiß sich auf dem Parkett der Aufsichtsräte sicher zu bewegen. Zudem kennt sich der 58-Jährige bestens mit Finanzhaushalten sowie in der Verwaltung aus. Repräsentieren kann er auch – und nach allem, was man über ihn hört, ist der frisch berufene Interimspräsident des Fußball-Bundesligisten ein sympathischer, empathischer und kommunikativer Kerl.