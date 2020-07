1 Die Esslinger Oberleitungsbusse sind nicht nur geschichtsträchtig, sondern auch zukunftsweisend. Die Chancen stehen gut, dass 2024 im Stadtgebiet kein Dieselbus mehr fährt. Foto: Ines Rudel

Die Grünen, die SPD und die Linken wollen künftig auf einen privaten Partner für den städtischen Busverkehr verzichten. Mehr noch: Esslingen soll die erste Stadt in ganz Deutschland werden, deren Busse ausschließlich elektromobil unterwegs sind.

Esslingen - Nun also doch: Grüne, SPD und Linke im Esslinger Gemeinderat wollen die historische Chance nutzen, Esslingen zur ersten Stadt in ganz Deutschland mit einem ausschließlich elektrisch betriebenen Busverkehr zu machen. In einem gemeinsamen Antrag plädieren sie dafür, dass die bislang vom insolventen Busunternehmen Rexer bedienten Linien, die 37 Prozent des städtischen Busverkehrs ausmachen, nicht – wie bislang geplant – zum 1. Januar 2021 neu ausgeschrieben werden. Stattdessen soll der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE), der die restlichen 63 Prozent betreibt, auf jeglichen privaten Partner verzichten und alle Linien selbst fahren – und das ab 2024 nur noch mit elektrisch betriebenen O-Bussen und Elektrohybridbussen mit Oberleitung und Batterie.