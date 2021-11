Fußball-Bezirksliga Zweimal Rot – und dann ein Debütant als Derbyheld

Im Nachbarschaftsduell in Musberg geht es nicht nur wegen sieben erzielter Tore heiß her. Bei drei Filderteams ist derweil der Spieltagsfrust groß – auch in Möhringen, wo nun drei weitere Neuzugänge zur Wende verhelfen sollen.