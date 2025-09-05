Integration in Plochingen: Flüchtlinge sind „zu 90 Prozent in Arbeit“

1 Ukrainische Frauen haben das Büfett vorbereitet. Foto: Atmane

Was braucht es für eine gelungene Integration? Geflüchtete, die vor zehn Jahren in Plochingen angekommen sind, nennen vor allem die Unterstützung der Zivilgesellschaft.











Zehn Jahre ist es her, dass Angela Merkel den Satz „Wir schaffen das“ sagte. Das Lokale Bündnis für Flüchtlinge (LBF) Plochingen und die von ihm Betreuten haben seitdem eine Menge geschafft. Das wurde am Samstag in der Alten Steingießerei gefeiert, wobei schon das Fest an sich ein Beispiel dafür war, wie sich Geflüchtete selbst einbringen.