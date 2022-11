So lernen geflüchtete Jugendliche in einem Jahr Deutsch

1 Iryna Jakubenko (links) und Yusuf Biyik unterrichten seit Anfang des Schuljahres geflüchtete Kinder und Jugendliche in Ostfildern-Nellingen. Die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler kommen aus der Ukraine. Foto: Kerstin Dannath

In Ostfildern-Nellingen gibt es zwei Vorbereitungsklassen für Kinder und Jugendliche mit geringen Sprachkenntnissen. In einem Jahr sollen sie am normalen Unterricht teilnehmen können. Doch die 55 Plätze reichen nicht aus.















Orangen, Äpfel, Bananen – die Schülerinnen und Schüler der gemeinsamen Vorbereitungsklasse (VKL) der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule und der Riegelhof-Realschule in Ostfildern-Nellingen schnippeln, was das Zeug hält: Es wird Obstsalat gemacht. Nebenbei verbessern die 14- bis 16-jährigen, meist aus der Ukraine geflüchteten Jugendlichen ihr Deutsch: Zutaten und Arbeitsschritte werden an die Tafel geschrieben. Gesprochen werden sollte eigentlich nur Deutsch, das klappt aber nicht immer – vier Teilnehmende unterhalten sich lautstark in ihrer Muttersprache.