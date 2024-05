Integration in Leinfelden-Echterdingen: Hier wird nicht nur gemeinsam gekocht

1 Inna Chuprina (Mitte) kennt sich mit ukrainischem Essen aus und teilt dieses Wissen gerne mit anderen, die ein Herz für internationale Küche haben. Foto: Natalie Kanter

Beim gemeinsam Werkeln an den Töpfen und Pfannen kommen in der Küche der Echterdinger Zehntscheuer Menschen und Kulturen zusammen. Das Lieblingsessen der Ukrainerin Inna Chuprina stand diesmal auf dem Kochplan.











„Zwei schöne große Paprika“ – die müssen zwingend rein in diese Suppe. „Rote, weil diese Sorte etwas süß ist“, erklärt Inna Chuprina. Ganz viel Zwiebeln und Karotten gehören ebenfalls in den Borschtsch, der an diesem Tag in der Echterdinger Zehntscheuer in einer vegetarischen Variante auf den Tisch kommen soll.