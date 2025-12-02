Integration im Kreis Esslingen: „Schöne Erfahrungen mit Menschen“– Ehepaar unterrichtet Geflüchtete

1 Sabine und Ingo Schmithuisen machen Geflüchtete fit für Schule und Beruf. Foto: Markus Brändli

Seit 2016 unterrichten Sabine und Ingo Schmithuisen Geflüchtete im Scharnhauser Park. Mit pädagogischem Gespür macht das Ehepaar die Menschen fit für Schule und Beruf.











Das Büro von Sabine und Ingo Schmithuisen gleicht einem Unterrichtsraum. Mit einem großen Bildschirm und neuester Technik vermittelt das Ehepaar dort Geflüchteten Wissen und kulturelle Kompetenz. „Wir helfen den Menschen, sich im neuen Lebensumfeld zurechtzufinden“, sagt die 55-Jährige. Dazu gehört für die Elektroingenieurin, die deutsche Sprache zu lernen und Berufsperspektiven zu finden: „So klappt die Integration.“