in.Stuttgart: Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechlichkeit

1 Zu den Aufgaben von in.Stuttgart gehören auch die Feste auf dem Wasen. Foto: Sebastian Steegmüller

Lange hat die Staatsanwaltschaft die Vorgänge bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart geprüft. Nun führt sie ein förmliches Verfahren gegen „eine Person“.











Im Zusammenhang mit Vorgängen um einen früheren Mitarbeiter der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft nun ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Verdacht der Bestechlichkeit, teilte eine Sprecherin mit und bestätigte damit Informationen aus Rathauskreisen. Ermittelt werde gegen „eine Person“, die sie nicht näher benannte. Nach wochenlanger Prüfung hat die Behörde demnach einen Anfangsverdacht bejaht; dies ist die Voraussetzung für die Aufnahme von Ermittlungen.