Instagram-Kanal von Polizei Westhessen: Cop-Influencer Peter Schulz begeistert mit AstroTV-Parodie

1 Polizeihauptkommissar Peter Schulz, Social Media Manager des Polizeipräsidiums Westhessen, bei der Erstellung eines Beitrags für den Instagram-Account der Polizei Westhessen. Foto: Polizei Westhessen

Da sage noch einer, die Polizei kenne keinen Humor. Von wegen! Auf Instagram sorgt ein aktueller Post der Polizei Westhessen für jede Menge Erheiterung und Likes.

In dem kurzen Video gibt Polizeihauptkommissar Peter Schulz, Social Media Manager des Polizeipräsidiums Westhessen, einen humorvollen Einblick in den Polizeialltag. Im fiktiven Fernsehsender Polizei-TV haben die Zuschauer die Möglichkeit, Peter Schulz „Ja“-, „Nein“- oder „Wann“-Fragen zu stellen.

Polizeihauptkommissar Peter Schulz „bei der Arbeit“. Foto: Screenshot Instagram Polizei Westhessen

Die Anrufer kommen mit Fragen, die so absurd klingen, dass man meint, sie kämen aus einer Comedy-Show: „Wann ist denn der beste Zeitpunkt, besoffen Auto zu fahren?“, „Könnte ich beim nächsten Feiern einen Alkoholtest danach machen?“, oder „Könnt ihr mich heute Abend vielleicht heimfahren?“. Mit einem Blick in seine Tarotkarten, die eigentlich Uno-Karten sind, beantwortet der Polizeihauptkommissar kurz und knapp, aber freundlich die Fragen seiner Anrufer.

„PolizeiTV“ nimmt Hellseherin Hilli Hotan auf die Schippe

Um den Witz zu verstehen, braucht man allerdings etwas Hintergrundwissen. Es handelt sich nämlich um eine Anspielung auf AstroTV, ein deutscher Fernsehsender, der sich hauptsächlich mit esoterischen Themen beschäftigt. Das Programm bietet Horoskope, spirituelle Beratungen und Live-Talks, in denen sogenannte Astrologen oder Wahrsager den Zuschauern helfen, ihre Zukunft zu deuten oder Probleme zu lösen. Die Berater sind telefonisch erreichbar.

Bei PolizeiTV wird die Hellseherin Hilli Hotan auf die Schippe genommen. Hotan, eine der Wahrsagerinnen von AstroTV, „hilft“ ihren Kunden unter anderem mit Kartenlegen. Peter Schulz schlüpft also in die Rolle von Hotan, wobei er auch Elemente eines anderen Wahrsagers in seine Darstellung einfließen lässt, indem er beispielsweise die Anruferinnen und Anrufer konsequent mit falschem Namen anspricht.

Wer sich nun denkt, die Fragen an den Polizeihauptkommissar seien an den Haaren herbeigezogen, irrt sich. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt Schulz mit, dass solche Fragen tatsächlich sowohl bei aktuellen Veranstaltungen als auch im täglichen Dienst an die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen gestellt würden. „Unser Beitrag zeichnet natürlich ein humoristisches und überzeichnetes Bild, basiert aber grundsätzlich auf echten Erfahrungen, welche sogar ich selbst im Einsatz schon machen durfte“, so der Beamte. Solche Anfragen würden vor allem in ausgelassener Stimmung und nach dem Genuss alkoholischer Getränke gestellt.

Mehr als 80.000 Likes – Follower auf Instagram sind begeistert

Die Resonanz auf Instagram ist überwältigend: Mehr als 80.000 Likes hat das Video von seinen Followern erhalten. Die Begeisterung spiegelt sich auch in den Kommentaren wider, die von „Ich liebs“ bis „Ich kann nicht mehr. Ich mach mich nass. Ihr seid großartig“ reichen.

Und wie kommt man auf die Idee, den eigenen Arbeitsalltag so humorvoll in einen Beitrag zu verpacken? „Der erste Impuls für den Beitrag kam von einer meiner Mitarbeiterinnen, Laura Ewald, und wurde in einem gemeinsamen Brainstorming weiterentwickelt“, erklärt Schulz. Grundlage der Beiträge seien häufig aktuelle Trends, die im Team „Digitale Kommunikation“ diskutiert und auf ihre Übertragbarkeit geprüft würden.

Mit welchem Beitrag die Beamten wohl als nächstes ihre Follower begeistern werden? Wir sind gespannt.