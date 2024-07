Instagram-Kampagne: Söder geht mit 20 Followern in München Döner essen

Söder geht mit 20 Followern in München Döner essen

1 Der Ministerpräsident lud Instagram-Follower zum gemeinsamen Döner-Mahl ein. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der CSU-Chef Söder liebt deftiges Essen - auch Döner. Medienwirksam lädt er nun ein ausgewähltes Publikum zum fettigen Abendessen ein. Die Kampagne zahlt sich bei Instagram für ihn aus.











München - CSU-Chef Markus Söder hat gemeinsam mit ausgewählten Followern seines Instagram-Accounts Döner gegessen. Zum Auftakt ging er mit 20 Ausgewählten in ein Münchner Restaurant, am Mittwoch ist ein weiteres Döneressen mit 20 weiteren Instagram-Followern in Söders Heimatstadt Nürnberg geplant. Dem kostenlosen Abendessen war eine Verlosung vorausgegangen, mit der sich Söder für seinen 500.000 Follower bei Instagram bedanken wollte. Inzwischen hat er - wohl auch wegen perfekt inszenierter Kampagnen wie dieser - bereits 583.000 Follower.

Laut Söder hatten sich fast 45.000 Personen für das Dönermahl beworben. "Das schaffe ich beim besten Willen nicht, ich weiß gar nicht, ob es in Bayern so viele Döner auf einen Schlag gibt", sagte er. Daher seien 40 Personen ausgesucht worden. Alle Gewinner erhalten nicht nur einen Döner, sondern auch ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Söder Kebab".