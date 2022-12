11 10 Menschen verraten die Geschenke ihres Lebens. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie! Foto: mago Images/Alimdi/Roland Stollner

Ein Frühstück mit unerwartetem Gast, ein Baum mit besonderer Herkunft – zehn Menschen erzählen vom schönsten Geschenk, das sie je bekommen haben.















Wie unterschiedlich lange ein Geschenk doch dem/der Beschenkten im Gedächtnis bleiben kann! Da gibt es die grundsoliden Geschenke: ein Moment ehrlicher Freude, dann verblasst die Erinnerung mit den Monaten – von wem kam der schöne Schal doch gleich? Andere Geschenke würde man am liebsten gleich nach dem obligatorischen Danke verdrängen, so schonungslos legen sie offen, wie wenig der/die Schenkende den/die Beschenkte/-n eigentlich kennt. Und dann gibt es diese rare Art von Geschenken, an die sich die Beschenkten noch jahrelang gerne erinnern. Zehn Menschen erzählen, welches Geschenk das für sie war.