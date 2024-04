Insolvenz von Tälesbräu: Diese Brauereien gibt es in und rund um Stuttgart

Diese Brauereien gibt es in und rund um Stuttgart

15 Das Bier auf dem Traktor mit dabei: Die Brauerei Schimpf aus dem kleinen Dörfchen Remmingsheim im Landkreis Tübingen. Weitere Brauereien in unserer Bildergalerie. Foto: Mic Panic/imago

Die kleine Brauerei Weissacher Tälesbräu ist insolvent. Aber Baden-Württemberg und die Region rund um Stuttgart sind nach wie vor Heimat vieler Brauereien. Eine Auswahl.











Link kopiert

Die Bayern schlägt keiner – auch wenn dieser Grundsatz im Fußball derzeit weniger zutrifft: Beim Bier macht dem Bundesland im Südosten Deutschlands niemand etwas vor. Nirgends gibt es so viele Brauereien wie in Bayern: 624 Braustätten waren es 2022 laut Statistischem Bundesamt. Damit stehen die Bayern uneinholbar an der Spitze. Aber direkt dahinter, auf dem zweiten Platz – wenn auch mit meilenweitem Abstand – folgt: Baden-Württemberg. 212 Braustätten zählte das Statistische Bundesamt vor zwei Jahren im Südwesten.