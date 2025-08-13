Insolvenz von Modemarke: Stuttgarter Modegeschäft Closed schließt
1
Closed ist für hochwertige Jeansmode bekannt. Jetzt ist das Familienunternehmen im Insolvenzverfahren. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Insolvenz von Closed wirkt sich auf die Beschäftigten in Stuttgart und Metzingen aus. Deutschlandweit bangen 365 Beschäftigte um ihren Job. Was nun?

Die Modemarke Closed stand eigentlich für ein bisschen Glamour. So trug Sarah Jessica Parker die populären Jeans in „Sex and the City 2“. 15 Jahre ist das her, auf dem Modemarkt sind das Ewigkeiten und der Glanz von einst verblasst. In der vergangenen Woche meldete das Hamburger Unternehmen, das auch eine Filiale nah am Stuttgarter Schlossplatz unterhält, Insolvenz an – genauer: fünf Gesellschaften der Gruppe.

