Uwe Bogen 01.02.2026 - 11:31 Uhr , aktualisiert am 01.02.2026 - 11:31 Uhr

Nach Lieferantenpleite: Nächstes Traditionsgeschäft in Stuttgart in der Krise

1 Das Schuhhaus Horsch ist seit Jahrzehnten spezialisiert auf Sondergrößen (Archivfoto vom inzwischen geschlossenen Ladengeschäft in der Eberhardstraße). Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die Pleite eines Lieferanten in Portugal trifft Stuttgart hart: Das Spezialschuhhaus Horsch beantragt wegen drohender Zahlungsunfähigkeit frühe Insolvenz – einen Tag nach Felix W.











Droht Stuttgart ein Frühling der Insolvenzen? Nach dem für viele überraschenden Insolvenzantrag des bisher renommierten Herrenausstatter Felix W. gerät ein weiteres Stuttgarter Unternehmen in Turbulenzen: Die Schuhhaus Georg Horsch GmbH hat beim zuständigen Insolvenzgericht einen frühen Antrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt, teilt Inhaber Felix C. Horsch unserer Redaktion am Samstag mit. Auslöser sei der Insolvenzantrag eines wichtigen Lieferanten in Portugal gewesen – mit unmittelbaren Folgen für das auf Spezialgrößen fokussierte Unternehmen.