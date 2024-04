Insolvente Firma in Weilheim: Belegschaft hofft auf Weiterbetrieb der Firma EPT

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen, dass das EPT-Werk in Weilheim und ein Teil der Arbeitsplätze erhalten bleiben. Foto: EPT

Nachdem die Schließung der Firma EPT, ehemals Kesseböhmer, in Weilheim im Raum stand, haben Mitarbeiter die Initiative ergriffen. Sie wollen erreichen, dass sich Betriebsrat und Geschäftsführung wieder an den Verhandlungstisch setzen.











Kann der Betrieb der Firma EPT in Weilheim doch fortgeführt werden? Darauf hofft die Belegschaft des Herstellers von Ergonomietechnik. Nachdem der Betriebsrat und die Geschäftsführung in den Verhandlungen um den Abbau von 40 Arbeitsplätzen zu keiner Einigung gekommen waren und stattdessen die Betriebsschließung im Raum stand, hat eine Gruppe Mitarbeiter eine eigene Initiative gestartet. Die Mitglieder hoffen, dass sie die beiden Parteien dazu motivieren können, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. In dieser Woche hat der Betriebsrat einen neuen Versuch unternommen, eine Einigung zu erzielen.