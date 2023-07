Arbeiten an Stuttgarter Verkehrsknoten Am Wochenende werden Stadtbahnen umgeleitet

Die Zahl der Baustellen an den Gleisen der Stuttgarter Straßenbahnen ist groß, das Netz muss auf Vordermann gebracht werden. Am kommenden Wochenende werden deswegen zahlreiche Stadtbahnlinien in der Stuttgarter City umgeleitet.