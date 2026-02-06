1 In Altenburg können Patenschaften für Kakerlaken übernommen werden. (Archivbild) Foto: Stephanie Pilick/dpa

Altenburg - Liebeskummer oder dauernd Stress mit dem Kollegen? Fürs Verarbeiten solcher Situationen bietet der Altenburger Inselzoo in Thüringen jetzt eine besondere Aktion. Für fünf Euro kann man dort die Futtertier-Patenschaft für eine Schabe übernehmen - die dann von anderen Zoobewohnern verspeist wird.

"Kakerlaken-Karma" nennt der Zoo die Aktion mit einem Augenzwinkern. "Eine kreative Option für eine Hommage an "ganz besondere Lieblingsmenschen" oder das spielerische Verarbeiten verblasster Liebschaften mit dem Prädikat "therapeutisch wertvoll!"", wie die Stadt Altenburg mitteilte.

Zum Valentinstag kommende Woche bietet der Zoo aber auch die romantische Variante an: Für denselben Betrag können Patenschaften für einen Rosenkäfer übernommen werden. Der Käfer kann nach dem eigenen Herzensmenschen benannt und dann ganzjährig bestaunt werden.