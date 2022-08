1 Wespen erscheinen vielen als lästig, doch sie sind auch Nützlinge. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In diesem Sommer sind auch im Kreis Esslingen besonders viele Wespen im Anflug. Experten geben Tipps für ein angstfreies Zusammenleben.















Der Name scheint Programm: Im Sommer hat es die „Gemeine Wespe“ gemeinsam mit ihrer Schwester „Deutsche Wespe“ auf den menschlichen Kaffeetisch abgesehen. An ein ruhiges Essen ist kaum zu denken, vor allem, weil in diesem Jahr besonders viele der Sechsbeiner unterwegs sind. Auch im Kreis Esslingen ist es ein gutes Jahr für Biene, Wespe, Hornisse und Co. „Ich habe geschätzt doppelt so viele Fälle wie im vergangenen Jahr“, sagt Daniel Reimling aus Filderstadt. Er ist einer der ehrenamtlichen Wespen- und Hornissenfachberater im Kreis Esslingen und entfernt im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde Nester, wenn nötig.