Seit ein paar Jahren sorgt ein südeuropäisches Krabbeltier im Kreis Esslingen für Irritation und Ekel: die Bernstein-Waldschabe. Anders als die heimische Kakerlake ist sie jedoch kein Fall für den Kammerjäger. Wir erklären, wie man die Arten unterscheidet.















Wer eine Bernstein-Waldschabe in seiner Wohnung entdeckt, ist meist entsetzt, weil man eine vermeintliche Insektenplage im Haus befürchtet. Oft wird direkt zum Hörer gegriffen und der Schädlingsbekämpfer kontaktiert. „Ich bekomme ungefähr einen Anruf pro Tag wegen der Waldschabe“, sagt Rainer Spieth, der einen Fachbetrieb für Schädlingsbekämpfung in Köngen betreibt. Grund zur Sorge bestehe wegen des Krabbeltieres aber nicht: „Sie ist kein Schädling, sondern eher ein Lästling. Man kann sie mit einer Fliege vergleichen“, so der Kammerjäger.