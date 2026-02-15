„Ins Klo gegriffen“: Frust bei Philipp Raimund – auch wegen der Fans

Frust bei Philipp Raimund – auch wegen der Fans

1 Philipp Raimund ist enttäuscht – da hilft auch der Trost von Teamkollege Andreas Wellinger (re.) nichts. Foto: IMAGO/NurPhoto

Der Olympiasieger von der Normalschanze erlebt auf der großen Anlage in Predazzo einen Abend zum Vergessen. Diesmal schreibt Domen Prevc Skisprung-Geschichte.











Wenn es mal nicht läuft, kommt oft alles zusammen. Leistung, Stimmung, Wetter, Fans – das olympische Springen von der Großschanze war für Philipp Raimund ein Abend zum Vergessen. „Ich habe ins Klo gegriffen“, sagte der Olympiasieger von der Normalschanze, der seine zweite Medaille hatte holen wollen, aber nur Neunter geworden war, „logischerweise bin ich jetzt gerade leicht gefrustet.“ Weil gar nichts gepasst hatte.