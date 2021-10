1 Schneidermeisterin Birgit Brodbeck, die in Deizisau ein Modeatelier führt, wurde zur Landesinnungsmeisterin des Landesinnungsverbands Maßschneiderhandwerk Baden-Württemberg gewählt. Foto: /Gaby Weiß

Birgit Brodbeck aus Deizisau ist die neue Landesinnungsmeisterin im Maßschneiderhandwerk. Die Zukunft ihres Berufsstandes ist nicht rosig, unter anderem krankt es im Bereich der Ausbildung.















Deizisau - Birgit Brodbeck ist Schneiderin aus Leidenschaft: „Ich liebe meinen Beruf aus vollem Herzen.“ Sie hat ihre Ausbildung in der Textilindustrie absolviert und anschließend auf der Staatlichen Modeschule die Ausbildung zur Entwurfs- und Schnittdirektrice abgeschlossen. 1999 hat sie sich als Schneidermeisterin in Oberboihingen selbstständig gemacht, und sie näht seit 2016 in ihrem Modeatelier in Deizisau Kostüme, Röcke, Blusen, Anzüge, Abendkleider und Hochzeitsmode. Kürzlich wurde die 58-Jährige zur neuen Landesinnungsmeisterin gewählt und vertritt nun im Landesinnungsverband der Maßschneider Baden-Württemberg rund 100 Kolleginnen und Kollegen.